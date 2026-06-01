市川 栞 キャスター：

台風が北上しています。ここからは、気象予報士の小野さんです。



小野 和久 気象予報士：

お願いします。台風は今、沖縄本島付近を北上しています。

小野：

あす2日、九州の南から四国を通り、あさって3日にかけて関東沖へ進む見込みです。2日夕方からは速度を上げる予想です。



雨と風の予想で見ていきます。

これが台風です。台風は太平洋沿岸を進みます。午後、加賀から雨が降り出すでしょう。あす2日夜から、強い雨の範囲が太平洋側を中心に見られ、加賀地方にもやや強めの雨が予想されています。石川県内は、あさって3日午後には、雨は落ち着いている予想です。

台風に向かう風は、時計の針が回る向きと逆回りの風が吹きます。今回のコンピューターの予想は、台風が遠ざかった3日の方が、吹き返しの北寄りの風が強めに予想されています。

小野：

今のところ、気象台の予報では、石川県内は大雨や暴風の予想はされていませんが、今後の進路、そして情報には、十分、注意してください。



市川：

台風が最も近づくタイミングはもちろん、遠ざかった後も強い風には注意しないといけませんね。

