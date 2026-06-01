台風6号 暴風域伴い関東甲信地方に接近するおそれ（１日午後１０時現在）

台風６号は、２日から東よりに進路を変えて、３日は暴風域を伴ったまま関東甲信地方に接近するおそれがあります。

関東甲信地方では、３日は土砂災害や暴風、うねりを伴った高波に厳重に警戒し、低い土地や地下施設への浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。

気象庁によると、台風６号は、２日の日中に鹿児島県種子島付近に北上したあと、東寄りに進路を変える予想です。

３日午後９時には関東の東の海上を、１時間におよそ４５キロの速さで東北東へ進む予想です。中心気圧は９７５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４０メートルと推定されます。

しています。

関東甲信［雨の予想］（東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、山梨、長野）

関東甲信地方では、前線や台風本体の発達した雨雲により、３日は非常に激しい雨の降る所があるでしょう。

▼２日１８時から３日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

関東地方北部 ２００ミリ（栃木県、群馬県、茨城県）

関東地方南部 ２００ミリ（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）

甲信地方 ２００ミリ（長野県、山梨県）

伊豆諸島 ３００ミリ

関東甲信［風の予想］（東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、山梨、長野）

伊豆諸島では、飛来物によって負傷したり、走行中のトラックが横転するおそれもある猛烈な風が吹くでしょう。関東地方の海上でも、３日は猛烈な風が吹く見込みです。

▼３日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

関東地方の海上 ３０メートル（４０メートル）

伊豆諸島 ３０メートル（４０メートル）

関東地方の陸上 ２３メートル（３５メートル）

甲信地方 １５メートル（３０メートル）

しています。

関東甲信［波の予想］

伊豆諸島では、３日はうねりを伴って猛烈にしけるでしょう。関東地方の海上ではうねりを伴って大しけとなる見込みです。

▼３日に予想される波の高さ

関東地方 ８メートル うねりを伴う

伊豆諸島 １０メートル うねりを伴う

関東甲信［防災事項］

関東甲信地方では、３日は土砂災害に厳重に警戒し、低い土地や地下施設への浸水、河川の増水や氾濫、暴風やうねりを伴った高波に警戒し、塩害に注意してください。

伊豆諸島では、不要不急の外出を控え、屋内では窓から離れるなど、暴風やうねりを伴った高波に厳重に警戒してください。

雨・風シミュレーション（下に画像で掲載）関東甲信（東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、山梨、長野

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