北上する台風6号。今後の進路などについて鮫島気象予報士の解説です。

現在、台風6号の中心は、与論の西南先およそ150キロに位置していると見られます。そして、中心の気圧が975ヘクトパスカル、北に20キロの速さで進んでいます。

午後6時の推定で、与論が風速25メートル以上の強風域に入ったものとみられます。

この先の進路を見てみると、勢力を維持しながら、奄美から種子島・屋久島を縦断するようなコースをとる見通しです。あす2日の夕方、鹿児島県本土に最も近づく予想となっています。

では、この時間の雨雲の状況を見てみます。台風本体の雨雲が奄美地方の南部や北部にかかっています。奄美地方南部では、1時間に40ミリほどの雨が観測されています。また、台風周辺の雨雲は県本土にもかかっています。

暴風と波浪の警報が、奄美地方の北部と南部に発表されています。すでに与論では、最大瞬間風速30メートルを超える風が観測されています。この後もトラックが横転するほどの猛烈な風が予想されます。厳重に警戒してください。

では、雨と風のコンピューター予測です。台風の渦の北から東側に活発な雨雲があり、あす2日明け方にかけて奄美地方は活発な雲が予想されています。

そして、この台風の北上とともに東から風が入るため、太平洋側の地域で特に雨の量が増えそうです。県内の多いところでは、24時間に300ミリの大雨、そして線状降水帯が発生するおそれもあります。雨の降り方にも警戒してください。

この後、台風が近づく時間帯です。暴風域には奄美地方の北部はきょう1日夜までに入りそうです。そして、薩摩、大隅、種子島・屋久島では、あす2日の昼過ぎから夕方にかけて最接近しそうです。

今後、最新の情報にお気をつけください。

福岡、長崎、佐賀、大分、熊本、宮崎、鹿児島 雨と風のシミュレーション（下に画像で掲載）

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