東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。台風6号についても詳しくお伝えします。



【台風6号進路図】

台風6号は勢力を維持したまま、2日午前中に奄美に、午後には九州に最接近する見込みです。予報円の北側を通ると、鹿児島や宮崎に上陸する可能性があります。ただ、福岡や佐賀は、風速25メートル以上の暴風域には入らない予想で、大荒れの天気とはならないでしょう。





【雨の予想】台風はまだ沖縄にありますが、すでに湿った空気が西日本には届いており、雨となっています。台風が近づくにつれて九州南部では雨脚が強まり、線状降水帯が発生する恐れがあります。一方、福岡や佐賀では雨雲が発達せず、大雨とはならない見通しです。【予想される雨の量】この先48時間で降る雨の量は、宮崎や鹿児島で300ミリほど、局地的には400ミリ以上降る可能性もあります。福岡や佐賀では、多い所で30ミリほどと、まとまった雨とはならないでしょう。【大雨や強風の前に】ただ、風は強まるので、今夜のうちに飛ばされやすい物は部屋の中に入れるなど、風への対策を行ってください。【週間予報】九州にとって台風の直接の影響は2日までとなりますが、近畿や東海、関東は3日が雨風のピークとなるので、新幹線や飛行機など交通機関に乱れが発生する恐れがあるでしょう。引き続き最新の気象情報と交通情報を確認するようにしてください。台風が去った後も天気がぐずつく見通しで、雨となる日がありそうです。