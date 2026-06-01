ドル円１５９．４５近辺、ユーロドル１．１６５５近辺＝ロンドン為替



ロンドン序盤、ドル円は159.45近辺、ユーロドルは1.1655近辺で推移している。ドル円は東京早朝の159.24付近を安値に買われ、東京午前には159.50付近に高値を伸ばした。その後は現在に至るまで159.40台での揉み合いが続いている。159.50付近で上値を抑えられている。



ユーロドルは東京早朝の1.1671付近を高値に売られ、東京昼過ぎには1.1642付近に安値を更新した。その後は買戻しが入り、ロンドン朝方に1.1660台まで反発。足元では1.1650-60レベルでの揉み合いと、先週末終値付近に落ち着いている。



ユーロ円はドル円と同様にやや円安方向に振れている。東京午前の185.59付近を安値にロンドン朝方には高値を185.98付近に更新。足元では185.80-90レベルで揉み合っている。



全般に小幅の値動きにとどまるなかで、やや円安傾向が残っている。ドル相場は買いが先行したが、足元では値を戻しており、ドル指数は先週末終値付近へと上げを消す動き。



USD/JPY 159.45 EUR/USD 1.1657 EUR/JPY 185.87

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