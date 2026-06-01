アジア株 まちまち、香港株は続伸 アジア株 まちまち、香港株は続伸

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東京時間17:41現在

香港ハンセン指数 25398.18（+215.79 +0.86%）

中国上海総合指数 4057.74（-10.83 -0.27%）

台湾加権指数 45337.91（+604.97 +1.35%）

韓国総合株価指数 8788.38（+312.23 +3.68%）

豪ＡＳＸ２００指数 8729.41（-2.24 -0.03%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 74506.69（-269.05 -0.36%）



１日のアジア株は、まちまち。前週末の米国株の上昇を好感して、一部の市場では買いが優勢となった。香港株は続伸。ネット関連やハイテク株などを中心に幅広い業種が買われた。台湾株は続伸。前週末の米株高を好感して買いが広がり、最高値を更新した。上海株は小幅続落。半導体関連株が売られて上値の重い展開となった。シンガポール市場、タイ市場は休場。



上海総合指数は小幅続落。銀行大手の中国農業銀行、石炭エネルギー会社の中国神華能源（チャイナ・シェンファ・エナジー）、電力会社の華能国際電力（フアネン・パワー）が買われる一方で、石油大手の中国石油天然気（ペトロチャイナ）、ソフトウエアメーカーの中科寒武紀科技、半導体製造装置の中微半導体設備（上海）、半導体受注生産メーカーの中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ）が売られた。



香港ハンセン指数は続伸。オンライン生活関連サービス企業の美団（メイトゥアン）、宝飾品小売りの周大福珠宝集団（チョウ・タイ・フック・ジュエリー・グループ）、コンピュータ・メーカーの聯想集団（レノボ・グループ）、家電メーカーの美的集団（ミデア・グループ）が買われる一方で、電力会社の電能実業（パワー・アセッツ・ホールディングス）、バイオテクノロジー企業の信達生物製薬が売られた。



豪ＡＳＸ２００指数はほぼ横ばいで小反落。会計システム会社のゼロ、資源・鉱山会社のＢＨＰグループ、医療情報会社のプロ･メディカスが買われる一方で、道路建設会社のトランスアーバン・グループ、通信会社のテルストラ・グループ、金融持ち株会社のＡＮＺグループ・ホールディングスが売られた。

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