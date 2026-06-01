ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６２、伊７３ｂｐ 縮小一服
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６２、伊７３ｂｐ 縮小一服
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:10時点）（%）
ドイツ 2.982
フランス 3.599（+62）
イタリア 3.707（+73）
スペイン 3.401（+42）
オランダ 3.102（+12）
ギリシャ 3.657（+68）
ポルトガル 3.348（+37）
ベルギー 3.519（+54）
オーストリア 3.221（+24）
アイルランド 3.151（+17）
フィンランド 3.324（+34）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:10時点）（%）
ドイツ 2.982
フランス 3.599（+62）
イタリア 3.707（+73）
スペイン 3.401（+42）
オランダ 3.102（+12）
ギリシャ 3.657（+68）
ポルトガル 3.348（+37）
ベルギー 3.519（+54）
オーストリア 3.221（+24）
アイルランド 3.151（+17）
フィンランド 3.324（+34）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）