ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏６２、伊７３ｂｐ　縮小一服
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:10時点）（%）
ドイツ　　　　2.982
フランス　　　3.599（+62）
イタリア　　　3.707（+73）
スペイン　　　3.401（+42）
オランダ　　　3.102（+12）
ギリシャ　　　3.657（+68）
ポルトガル　　　3.348（+37）
ベルギー　　　3.519（+54）
オーストリア　3.221（+24）
アイルランド　3.151（+17）
フィンランド　3.324（+34）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）