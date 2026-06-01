欧州株　ハイテク株がけん引も、騰落銘柄数は下げが多い
東京時間19:29現在
英ＦＴＳＥ100　 10394.51（-14.77　-0.14%）
独ＤＡＸ　　25195.01（+90.31　+0.36%）
仏ＣＡＣ40　 8195.03（+11.69　+0.14%）
スイスＳＭＩ　 13444.94（-97.72　-0.72%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:29現在
ダウ平均先物JUN 26月限　51275.00（+198.00　+0.39%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限　7614.00（+18.25　+0.24%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限　30478.50（+73.25　+0.24%）