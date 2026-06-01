欧州株 ハイテク株がけん引も、騰落銘柄数は下げが多い
欧州株 ハイテク株がけん引も、騰落銘柄数は下げが多い
東京時間19:29現在
英ＦＴＳＥ100 10394.51（-14.77 -0.14%）
独ＤＡＸ 25195.01（+90.31 +0.36%）
仏ＣＡＣ40 8195.03（+11.69 +0.14%）
スイスＳＭＩ 13444.94（-97.72 -0.72%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:29現在
ダウ平均先物JUN 26月限 51275.00（+198.00 +0.39%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7614.00（+18.25 +0.24%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 30478.50（+73.25 +0.24%）
東京時間19:29現在
英ＦＴＳＥ100 10394.51（-14.77 -0.14%）
独ＤＡＸ 25195.01（+90.31 +0.36%）
仏ＣＡＣ40 8195.03（+11.69 +0.14%）
スイスＳＭＩ 13444.94（-97.72 -0.72%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:29現在
ダウ平均先物JUN 26月限 51275.00（+198.00 +0.39%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7614.00（+18.25 +0.24%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 30478.50（+73.25 +0.24%）