日本テレビ系列のテレビ局が地球のためにいいことを考えるSDGsな1週間、「グッド・フォー・ザ・プラネット・ウィーク」、略してグップラ。テレビ信州でも「明日にちょっといいチョイス」をテーマに、視聴者の皆さんと一緒に考えていきます。



1回目は、新聞紙がつなぐ絆の物語。

子育ての中で、息子との思い出を残そうと工作を始めた女性。新聞紙に込めたアートとは。





「ユーチューブ40万回再生 “カニの作り方”」4年前に公開され、40万回再生されたYouTubeのショート動画。新聞紙で作られたのは“カニ”です。佐藤いずみさん「美術の講師でも何でもなくて。専門的に習ったことは一切ない。好きなことの一つで、ここまでやってきたような気がしますけど」長野県中野市に住む佐藤いずみさん（55）。夫が店長を務める駄菓子店で、日々工作に取り組んでいます。使うのは、新聞紙とセロハンテープ、そしてのり。20年以上変わらない材料です。形ができると、色付け。使うのは、新聞紙のカラー部分です。食用のカニの広告などが、リアルな質感を生み出します。佐藤いずみさん「リアルな写真とかをそのまま使うので、割と温かみのあるそのままの色が出るので、カニとかもリアルになってくる」佐藤さんが初めて新聞紙で作品を作ったのは21年前。当時、幼かった息子と昆虫を捕まえたことがきっかけでした。佐藤いずみさん「子育ての中で、遊びの一つで、新聞紙を使って実際にとってきた昆虫を形にするという工作を。読み終えた新聞を、例えばクワガタやカブトムシのおもちゃにする、それが親子の遊びの一つであったので、そこから形にするということを習得した」その後、新聞社主催のコンクールで表彰され、活動の幅が広がりました。新聞紙の工作が環境への配慮にもつながる、そう実感したといいます。現在は、保育園や小学校などでも工作を教えています。コロナ禍をきっかけに、動画の投稿も始めました。この日、店を訪れたのは、中学2年生の2人です。佐藤いずみさん「保育園の先生をやっていたときに教えた子なの。今でもこうやって交流がある。先生とよく新聞工作やったんだよね。一緒にやって育ってきた子なので。そのお友達も、こうやってつながっていくようになって」久しぶりに一緒に取り組むことになったテーマは「りんご」。新聞紙を丸め、思い思いの形を作っていきます。佐藤さん「へこみを作ります」女子中学生「楽しい、やばい」佐藤さん「楽しい？」女子中学生「楽しい！」生徒たちは、手作りの楽しさを実感したようです。佐藤さん「これなら誰でもできると思わない？」女子中学生「できる」佐藤さん「形はともあれ、曲がってたっていいじゃん。はさみも使わないしさ」女子中学生「確かに、危なくない」「だから保育園でやったんだよ」佐藤さん「赤ちゃんだったけど、覚えていたね」40分ほどで、“世界に一つだけのリンゴ”が完成。女子中学生「（材料を）買いにいかなくても、家にあるもので楽しく作れるってすごくいいアイデア」別の女子中学生「どんなときでも出来ちゃう工作ってあんまりないイメージだから、いいと思う。新聞を作った人も、うれしいんじゃないかな」この日、佐藤さんの姿は、善光寺仲見世通りで工芸品などを販売する店にありました。日曜日はほぼ店に通う佐藤さん。親戚を通じて、作品を置いてもらうようになりました。佐藤いずみさん「新聞紙なので、再生して、ものになるということが非常に珍しいということで、（店の）奥さんもすごく喜んでくれて。再利用のものが作品になるというので、いろいろ注目されて」店で販売するのは招き猫や干支など10種類以上。1個2000円から販売し、最近では外国人観光客からの人気も高いほか、リピーターも増えているといいます。アメリカからの観光客「ペーパー？」佐藤さん「うん、ニュースペーパー」アメリカからの観光客「細かくて質感もすごいです。新聞紙だけで作られているんでしょ？」アメリカからの観光客「とてもかっこいい。新聞紙なの？すごくイケている！」佐藤いずみさん「エコってあまり思わずにね。それがすごく自然に工作によって作られて、思いやりとかそういうものを含めて、また再利用されていく。環境に優しいとか、気持ちが通い合うとか、そういう意味でこれから先も、子どもたちがこれを覚えて、どんどん広めてもらいたいなと。子どもたちに託したい」