大分市内で使えるプレミアム付き商品券について。

6月1日から引き換えと利用が始まりました。

発行総額は過去最大規模となっています。

トキハ会館

◆TOS甲斐菜々子記者

「開店直後からプレミアム付き商品券の引き換えに訪れた人たちが長い列を作っている」

物価高対策や地域経済の活性化を目的に発行されたプレミアム付き商品券。

1冊あたり1万円で販売され市内の加盟店で1万3000円分の買い物ができます。紙と電子の2種類が用意されていて発行総額は過去最大規模となる45億3700万円です。

大分商工会議所が県と大分市の補助を受けて発行したものでその引き換えが1日から始まりました。紙の商品券の引き換え窓口は市内6か所に設けられそのうちの1つ、トキハ会館には早速、多くの人が訪れていました。

トキハ会館

◆購入した人は

「3冊(買った)。大変助かる」

「普段買わないいい肉とかちょっと奮発するものとか(買う。助かる 嬉しい」

今回のプレミアム付き商品券、利用できる期間は1日から8月31日までで今の時点で市内およそ2370店舗で使えるということです。

なお、予定の発行総額に達しておらず現在、2次募集の実施を検討しているということです。