将棋の八大タイトルのひとつ「棋聖戦」の五番勝負が今月４日に始まります。７連覇を狙う藤井聡太六冠に挑むのは、富山市出身の服部慎一郎七段です。ＫＮＢは先月、大阪を拠点に活動する服部七段に密着しました。大舞台への決意と、ふるさと富山への思い。快進撃を続ける若き棋士の素顔に迫ります。



Ｑタイトル挑戦を真っ先に報告したい相手は、誰になりますか？

「地元である富山の方にすごく応援されたので、やっぱり地元の方に報告したいなと思っています」





先月行われた棋聖戦の挑戦者決定戦で、将棋界のレジェンド羽生善治九段を破り、初のタイトル挑戦を決めた富山市出身の２６歳、服部慎一郎七段。今月４日から行われる棋聖戦では最強の王者・藤井聡太六冠に挑みます。先月２０日。ＫＮＢの取材班が向かったのは大阪府高槻市にある関西将棋会館。プロからアマチュアまで、多くの棋士が日々腕を磨き合っている関西将棋界の中心地です。服部慎一郎七段「こんにちは、今日はよろしくお願いします」この日は午前１０時から午後５時までみっちりと、実戦形式の練習に臨みます。服部七段「おはようございます、おはようございます。今日ここで練習将棋を指します。で、先生方です、メンバーの。お願いします」集まっていたのは、２０代から５０代まで幅広い世代のプロ棋士たち。プロ棋士は通常、「研究会」と呼ばれる練習チームを自主的に結成していて、月に数回、顔を合わせて戦術の研究を重ねています。この日、午前の対局相手は、経験豊富な北浜健介八段です。練習とはいえ、盤を挟めば緊迫感は公式戦さながら。およそ１時間半に及ぶ対局は、張り詰めた空気の中、ほとんど無言で進められます。果たして結果は？服部七段「まいりました」今回は北浜八段の勝利。しかし、ここからが研究会の本番です。対局直後に行われる「感想戦」。初手から盤面を再現し、互いの読み筋や最善の手について意見を交わします。敗因はどこにあったのか、一手一手、丁寧に振り返ります。服部七段「いつもは結構終盤勝負になるんですけど、今日はちょっとバランスを取り切れなかったんで、そこはちょっと残念だったですね」「公式戦ではないんですけど、やっぱりちょっと悔しいなというのは思いますね」練習でも悔しさを隠さない服部七段。実はこの「悔しさ」こそが将棋人生の原点でした。父親の転勤のため、５歳から中学３年生までの９年間を魚津市と富山市で過ごした服部七段。将棋との出会いは小学３年生の夏でした。服部七段「担任の先生からＪＴこども大会のパンフレットをもらって、それに出場して負けて強くなろうと思って始めました」「たぶん年下の子に負けたんじゃないかなと思うんですよね」「年下の子に負けて悔しいなみたいな、そこから強くなりたいみたいな感じで」“もっと強くなりたい”その一心で、魚津市の公民館や富山市の将棋道場などに通い、腕を磨いていきました。中学２年でプロ棋士の登竜門「関西奨励会」に入会。大阪へ拠点を移し、２０歳で念願のプロ入りを果たします。公式戦では４度の優勝。「最多対局賞」や「新人賞」など３つの将棋大賞に選ばれるなど、目覚ましい活躍を見せてきました。大阪を拠点に活動する今も「ふるさと富山」への思いは特別です。服部七段「やっぱり自分は富山で将棋を覚えて強くなったので、やっぱり富山に帰ったときっていうのはなんていうか、実家に帰ったような安心感もありましたし」小学生の頃に通っていた魚津市のコミュニティセンターでは、今も地域の人たちがＳＮＳで応援の声を発信しています。服部七段「率直に今も応援してくださるっていうのを見て、すごくやっぱ嬉しいですね。すごい力にもなってますね」午前の研究会を終え、メンバーとのランチタイム。服部七段が注文したのは、冷たいうどんとそばのセット。対局中の張り詰めた空気とは一転、自然と笑顔がこぼれます。しかし食事の間も、やはり話題の中心は「将棋」です。服部七段「その日あった将棋の話とか、いまやっている将棋とか、こうやって携帯中継されているので、それをメインに話したりとか。そこから話が広がっていく感じです」どこまでも将棋愛があふれる服部七段ですが、ほかにも長年続けていることがあるそうで。北浜健介八段「毎日走っている」服部七段「将棋って結構室内に籠るじゃないですか。だから外に出て気分転換というかやっぱり気持ちよさはありますね」Ｑずっとやられてるんですか、ランニングは？服部七段「そうですね、高校生の１８歳くらいのときから」公私ともにストイックな服部七段。後輩の上野裕寿六段に、普段の印象を聞きました。上野裕寿六段「自分が棋士になったときからずっと活躍されている印象があって、でもこういう研究会とかではすごく気さくに話してくださるんで、格上の先生なんですけどすごい接しやすいというか話しやすい、そういう先輩かなと思いますね」服部七段「いや～そのなんか、なんか嬉しいですね」その親しみやすい人柄、そして「服部」という名字からファンや棋士仲間からは「忍者」の愛称で親しまれている服部七段。自身のＳＮＳのプロフィールにも使用するほど本人もお気に入りの愛称ですが、「忍者」と呼ばれる理由はその「将棋スタイル」にあります。服部七段「自分の将棋は結構悪くなってからの粘り強さとかも特徴ですし、中盤あたりとかは結構面白い手を指すことも結構あるので、そのあたりを注目してもらえればなと」型にとらわれない柔軟な戦術と、不利な局面からも粘り強く逆転を狙う姿勢で「忍者服部」の存在感を示してきました。プロ３年目の２０２２年には、八大タイトルのひとつ「叡王戦」の挑戦者決定戦に進みましたが、惜しくも敗れました。当時の心境をこう語ります。服部七段「そのときは結構楽観的だったんですね。チャンス１回逃したけど、またチャンスがくると思ってて、そしたらそこから今回に至るまで４年ぐらい全然チャンスは来なくて、かすりそうにすらならないんですよね。その間のやっぱりこの期間って、なんかやっぱりちょっと自分の中では苦しかったですね」苦しい４年間を耐え忍び、初めてつかんだタイトル挑戦権。しかし、立ちはだかるのは棋聖７連覇を狙う藤井聡太六冠です。服部七段の泥臭く粘り強い棋風とは対照的に、正確無比で隙のない王道の将棋で圧倒的な強さを見せる藤井六冠。その緻密な読みは「ＡＩを超える」とも評されています。過去の対戦成績は１勝１敗です。服部七段「隙がない印象ですね、将棋の。本当に隙がなくて、何ていうか自然体でやって自然に勝つっていうのを、やっぱりなかなか見てて、やっぱりすごいなって感じる部分はあります」悲願のタイトル獲得へ。自分らしい将棋を貫く覚悟です。服部七段「いろんな策を持っていきたいなとは思っていて。王道の将棋でなおかつ研究の深い将棋にするのか、それとも手広い将棋にして力戦系だったりとか、乱戦模様の将棋にするのかとか、いろいろ考えてて」「まずは自分らしくのびのびした将棋で戦っていきたいなと思いますし、やっぱり藤井棋聖をちょっと困らせたいなとは思ってますね」服部慎一郎七段が藤井聡太六冠に挑む「棋聖戦」は、今週木曜の午前９時から対局開始です。