黒部川や庄川などできょう、アユのさお釣りが解禁されましたが、釣り人からは「小さいアユが多い」との声も聞かれました。県水産研究所によりますと「ことしはアユのそ上量が多く、エサが不足することで、小型のアユが増えていると考えられる」ということです。



黒部川や庄川などではきょう、アユのさお釣りが解禁されました。このうち黒部川では、早朝から釣り人たちがさおを手繰りながら熱心にアユを狙っていました。

県内のアユのさお釣りの解禁日は、去年までは６月１６日に統一されていましたが、アユ釣りを長く楽しんでもらおうとことしからは各漁協の判断で前倒しされました。





魚津市から来た釣り人「１０センチくらいやったかな」「解禁の日なんか、小さいこういうのがいっぱいやな」釣り人からは「小さいアユが多いのではないか」という声も聞かれました。県水産研究所によりますと、ことし神通川ではアユのそ上量が平年の２倍以上と予測されています。県内のほかの河川でも同様の傾向がみられ「コケなどのエサが不足することで小型のアユが増えていると考えられる」ということです。アユのさお釣りは、神通川では今月１３日、そのほかの河川では今月１６日に解禁されます。