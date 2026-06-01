緊迫する中東情勢の影響で、県内ではナフサを原料とするプラスチック製品の不足が広がっています。富山市の野菜や果物の直売所では、ビニール袋の使用を制限するなど影響が出ています。



富山市総曲輪にある「地場もん屋総本店」です。

会計後に商品を袋詰めする台には、利用客に向けたこのような掲示があります。「ビニール袋は必要な分だけお取りください」と呼びかけるとともに「中東の情勢不安に伴うナフサ不足のため、ビニール袋が不足しています」と理由が記されています。





地場もん屋総本店 松井遼子店長「１週間ほど前に次回の納品分から３割ほどの値上げがあることと、通常よりたくさんの量の確保はちょっと難しいという連絡がきました」この店では連絡を受け、商品を入れるビニール袋の設置量を半分に減らし、節度ある利用を呼びかけています。地場もん屋総本店 松井遼子店長「世界的にも限りある資源と言われながら、それでも必要な方もいらっしゃる。店としても切らしたくないので、必要な分だけを使っていただけるようにお願いしたい」また現在「１枚５円」で販売しているレジ袋についても、業者から２週間ほど前に「次回の納品分から３割ほど値上げする」と連絡がありました。ただ、価格は当面据え置く見込みです。影響はこれだけではありません。生産者が出荷の際に使う「野菜の包装資材」も品薄となっていて、確保に苦慮しているということです。地場もん屋総本店 松井遼子店長「野菜を出荷したいけど、そのまま裸で出すわけにはいかないし、新聞紙でくるんでしまうと中が見えなくて不都合があるので、今使っている資材がベストだと感じている」「皆さんが使えるような状況に戻ってほしいと思います」