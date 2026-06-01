きょうの県内はおおむね晴れ、富山市など３地点では３日連続の真夏日となりました。また台風６号は、あさって水曜日の昼前から昼過ぎにかけて県内に最も接近する見込みで、とくに海沿いの地域では強い風に注意が必要です。



きょうの県内は高気圧に覆われ、朝から気温が上がりました。日中の最高気温は、富山空港、富山市八尾町、砺波市で３１．５度となるなど、県内１０の観測地点のうち６か所で３０度以上の真夏日となりました。富山市など３か所では３日連続の真夏日です。





男性「暑いです。散歩で今ここでコーヒー飲んで一服です」家族連れ 祖母「メガネかけて帽子被って傘さして、今手袋するの忘れちゃったんだけど、それぐらいしないとだめよね」子ども「暑いよ、大変」ＫＮＢのまとめではきょう、熱中症とみられる症状で５人が病院に運ばれました。このうち２人が中等症です。あすは雲に覆われ午後には雨が降る見込みで、予想最高気温は富山市で２６度、高岡市伏木で２４度となっています。また日本の南の海上を北へ進んでいる台風６号は、あす朝には九州の南へと進み、次第に進路を東寄りに変える見込みです。富山地方気象台によりますと、県内に最も接近するのはあさって水曜日の昼前から昼過ぎにかけてとなる見込みです。北陸地方は前線や湿った空気の影響を受け、とくに海沿いの地域では強い風に注意が必要だということです。今後の気象情報に注意してください。