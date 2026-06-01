沖縄本島の西の海上にある台風第６号は、この後東寄りに進路を変えて、３日（水）にかけて暴風域を伴ったまま西日本から東日本に接近するおそれがあります。

【画像】いつどこで雨が降る？雨シミュレーション

今回の台風のポイントは「勢力を落とさずに本州に近づく」ことです。

その理由の一つは海面水温にあります。台風の発生・発達の目安という27℃ラインは離れつつありますが、25℃という比較的高い海水の上を通る可能性があります。発達はしないものの、比較的高い海水温のエリアを通るため、水蒸気をエネルギーとする台風は勢力を落とさずに北上する可能性があります。

西日本では２日（火）～３日（水）にかけて、東日本太平洋側では３日（水）は、暴風、うねりを伴う高波、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に、厳重な警戒が必要です。

【画像】いつどこで雨が降る？雨シミュレーション

まず、雨について詳しく見てみます。

関東甲信・東海・近畿地方で300ミリ予想も

＜24時間予想雨量（多い所）＞

南西諸島、西日本、東日本太平洋側では、猛烈な雨や非常に激しい雨が降り、大雨となる見込みです。

〇１日（月）午後6時～２日（火）午後6時まで

中国地方 100ミリ

四国地方 180ミリ

九州北部地方 200ミリ

九州南部・奄美地方 300ミリ

沖縄地方 180ミリ

〇その後、２日（火）午後6時～３日（水）午後6時まで

中国地方 60ミリ

四国地方 150ミリ

九州北部地方 80ミリ

東北地方 120ミリ

関東甲信地方 300ミリ

東海地方 300ミリ

近畿地方 300ミリ



九州南部・奄美地方では、今後線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があり、もし発生した場合は、雨量がさらに増える恐れもあります。

各地で警報級大雨などのおそれ…

広い範囲で警報級のおそれがあり、赤で表示されているのは、警報級の可能性が高い地域。ピンクは警報級の可能性がある地域で、大雨や土砂災害に警戒が必要です。

東日本太平洋側では猛烈な風が…

＜最大風速（最大瞬間風速）の予想＞

南西諸島、西日本太平洋側、東日本太平洋側では、猛烈な風が吹く見込みです。

〇２日（火）

九州南部・奄美地方 30m（45ｍ）

沖縄地方 30m（45ｍ）

近畿地方 23m（35m）

中国地方 20m（30m）

四国地方 30m（45m）

九州北部地方 25m（35m）

〇３日（水）

近畿地方 30m（45m）

中国地方 20m（30m）

四国地方 30m（45m）

東北地方 20m（30m）

関東甲信地方 30m（40m）

東海地方 30m（40m）



＜波の高さの予想（いずれもうねりを伴う）＞

〇２日（火）

九州南部・奄美地方 10ｍ

沖縄地方 9ｍ

近畿地方 6m

四国地方 8m

九州北部地方 6m

〇３日（水）

九州南部・奄美地方 5m

近畿地方 9ｍ

四国地方 8ｍ

九州北部地方 5ｍ

東北地方 6ｍ

関東甲信地方 10ｍ

東海地方 8ｍ

各地で暴風や高波にも警戒が必要です。

ポイントをチェック「新たな防災気象情報」

また、先週から新たな防災気象情報がスタートしています。

「暴風」「波浪」などは変更はありませんが、「雨」や「高潮」に関しては、名称などが変更になりました。ポイントになるのは、「レベル４危険警報」＝「避難」です。

レベル４は自治体が「避難指示」、レベル３は「高齢者等避難」を出すを目安の情報です。予めハザードマップで、土砂災害の危険があるエリアなのか？河川の氾濫による浸水に危険があるエリアなのか確認し、レベルに紐づく情報が出たら、避難を検討してください。また自治体からの避難情報にも耳を傾けると良いかと思います。

この台風が過ぎた後も、雲の多い天気が続く見込みです。

6月1日（(月)）は、九州南部で梅雨入りしたとみられると発表がありました。

各地で雨の季節が近づいています。今後も気象情報はこまめにとるようにしてください。