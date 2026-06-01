今シーズン、開幕5連敗と出鼻をくじかれたドラゴンズ。しかし5月はついに復調の兆しが…?この裏側にはまさかの…“滝行”が!?

【写真を見る】ドラゴンズ復調の兆し その裏には…若狭アナのプライベート滝行!? 交流戦は4勝2敗で3位！

5月のドラゴンズを私、CBCアナウンサー 若狭敬一が振り返ります！

（若狭 ことし4月27日）

「早期の借金返済を祈願して、アレをやりますよ！」

向かった先はドラフトの滝行でおなじみ！？倶利加羅不動寺。今回はいてもたってもいられず、はじめて完全プライベート！ひとりで滝行してきました！

（若狭）「負け・負け・負け・負けで雨だったんですけど、（空が）ドラゴンズブルーですね」

（住職）「ドラゴンズ※△○ですね…」

（若狭）「え？」

元報道カメラマンの住職撮影のもと、私、一心不乱に5月の巻き返しを願い、滝に打たれてきました！

「あ～～！」

若狭アナ 3年ぶりに実況席へ…その試合の結果は？

この滝行の恩恵を引っ提げて、私若狭、5月27日、3年ぶりにバンテリンドームの実況席へ。

マウンドには、ドラフト2位ルーキーの櫻井頼之介！



（若狭）

「打ちました、ファーストゴロ！3アウト試合終了！ドラゴンズ勝ちました。櫻井プロ初勝利です」

滝行の効果があったかは置いておいて…5月の復調を支えたのは、地元選手でした。愛知県半田市出身、石川昂弥選手、名古屋市出身の鵜飼航丞選手、三重県尾鷲市出身の石伊雄太選手です。成績を見てみましょう！

5月に大活躍の地元選手ら

まず、石川昂弥選手は、3月・4月ほとんど戦力にはなれませんでしたが、5月は16試合、打率3割2分7厘、ホームラン3本、打点11。交流戦も大活躍中です。

そして、鵜飼航丞選手。3月・4月に比べて、ホームラン・打点が3倍になっています。「ゆっくり振る」というイメージで打席に入っているんですが、それがスイングスピードアップに繋がっていて、勝利に貢献しています。

石伊雄太選手は4月、帯状疱疹を患って一時離脱していたんですが、5月に入って試合数、打点が増え、勝負強いバッティングが光っています。キャッチャーとしてもチームを引っ張っているんです。

この勢いで6月も期待しています。まずは交流戦優勝を期待しましょう。