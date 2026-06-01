◆東京六大学野球春季リーグ戦最終週最終日▽慶大３―０早大（１日・神宮）

慶大が早大を下し、５季ぶり４１度目の優勝を決めた。慶大は８日開幕の全日本大学野球選手権（神宮、東京ドーム＝報知新聞社後援）に５年ぶり１３度目の出場が決定。５年ぶり５度目の大学日本一を目指す。

慶大は５月３１日の２回戦でサヨナラ負け。同戦は天皇陛下と長女の愛子さまがご来場された天覧試合でもあった。勝てば５季ぶりのリーグＶが決まる一戦での逆転負けとあって、チームに与えたダメージも大きかった。試合後、慶大・今津慶介主将（４年＝旭川東）は東京六大学野球リーグのほか５校の主将や関係者とともに天皇陛下、愛子さまにお会いする機会に恵まれた。

２０分ほどの時間は、「もう人生で二度とないと思いますし、日本人として生まれた以上、この上ない素晴らしい時間を過ごさせていただいた」と今津。終盤には「明日の早慶戦も頑張ってください」と、励ましのお言葉もあったという。気持ちを切り替えて臨んだこの日、４番に入って３安打の活躍でリーグＶに貢献した主将は「何かしらの形で、優勝の一報が届いたらいいなと思っています」と願っていた。