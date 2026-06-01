女優の尾碕真花（いちか）が５月３１日、インスタグラムを更新し、所属するオスカープロモーションからの退所を報告した。この件に関して、オスカープロモーションは１日、声明を発表した。

同社はこの日、スポーツ報知の取材に「尾碕真花の代理人であるＳＡＫＵＲＡ法律事務所の弁護士より、当社へ一方的に退所の意思が通知されていたことは事実ですが、当社と尾碕真花の専属マネジメント契約は現在も契約期間中であり、また、当社と尾碕真花が専属マネジメント契約の解除に合意した事実もございません」と主張。「尾碕真花が当社の了承なく、退所を発表したことについて極めて遺憾であり、現在、尾碕真花に対して法的措置をとることを検討しております」とした。

尾碕は５月３０日にインスタグラムのストーリーズで「私のＸについてですが、昨日からログインができない状態となっていて、何者かに乗っ取られたっぽいです」と投稿。翌３１日に「この度、尾碕真花は２０２６年５月３１日をもちまして、オスカープロモーションを退所いたしました」と投稿している。