記事ポイント ハウステンボスで「ミッフィー＆フレンズ セレブレーションパレード」を開催ミッフィー、メラニーに加え、ボリスとグランティも参加アムステルダムシティで1日2回、花に彩られたフロートと音楽を楽しめる ハウステンボスで「ミッフィー＆フレンズ セレブレーションパレード」を開催ミッフィー、メラニーに加え、ボリスとグランティも参加アムステルダムシティで1日2回、花に彩られたフロートと音楽を楽しめる

ハウステンボスで開催中の「ミッフィーバースデーマンス2026」では、ミッフィーたちが登場する「ミッフィー＆フレンズ セレブレーションパレード」を公演中！

ミッフィーの大切なおともだちメラニーに加え、ボリスとグランティも参加する、春の街並みにぴったりのパレードです。

ハウステンボス“ミッフィーバースデーマンス2026”ミッフィー＆フレンズ セレブレーションパレード

場所：アムステルダムシティ開催期間：ハウステンボス「ミッフィーバースデーマンス2026」期間中

「ミッフィー＆フレンズ セレブレーションパレード」は、日本でここだけの特別なパレードとして開催されるエンターテイメントです。

季節の花々に彩られた特別仕様のフロートが登場し、

アムステルダムシティの街並みをミッフィーたちらしい明るい雰囲気で包みます。

2026年は、ミッフィーと

メラニーに加えて、

ボリスと

グランティも参加。

場内に響く音楽とともに、ミッフィーのお誕生日をお祝いする気分を楽しめます。

パレードに加え、ショーやフォトタイムも行われ、ミッフィー＆フレンズと間近でふれあうことができます☆

ハウステンボス“ミッフィーバースデーマンス2026”ミッフィー＆フレンズ セレブレーションパレードの紹介でした。

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© Mercis bv

よくある質問

Q. パレードはどこで開催されますか？

A. アムステルダムシティで開催されます。

Q. どのキャラクターが登場しますか？

A. ミッフィー、メラニーに加え、ボリスとグランティも参加します。

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