ボリスとグランティも参加！ ハウステンボス“ミッフィーバースデーマンス2026”ミッフィー＆フレンズ セレブレーションパレード
記事ポイントハウステンボスで「ミッフィー＆フレンズ セレブレーションパレード」を開催ミッフィー、メラニーに加え、ボリスとグランティも参加アムステルダムシティで1日2回、花に彩られたフロートと音楽を楽しめる
ハウステンボスで開催中の「ミッフィーバースデーマンス2026」では、ミッフィーたちが登場する「ミッフィー＆フレンズ セレブレーションパレード」を公演中！
ミッフィーの大切なおともだちメラニーに加え、ボリスとグランティも参加する、春の街並みにぴったりのパレードです。
ハウステンボス“ミッフィーバースデーマンス2026”ミッフィー＆フレンズ セレブレーションパレード
場所：アムステルダムシティ開催期間：ハウステンボス「ミッフィーバースデーマンス2026」期間中
「ミッフィー＆フレンズ セレブレーションパレード」は、日本でここだけの特別なパレードとして開催されるエンターテイメントです。
季節の花々に彩られた特別仕様のフロートが登場し、
アムステルダムシティの街並みをミッフィーたちらしい明るい雰囲気で包みます。
2026年は、ミッフィーと
メラニーに加えて、
ボリスと
グランティも参加。
場内に響く音楽とともに、ミッフィーのお誕生日をお祝いする気分を楽しめます。
パレードに加え、ショーやフォトタイムも行われ、ミッフィー＆フレンズと間近でふれあうことができます☆
ハウステンボス“ミッフィーバースデーマンス2026”ミッフィー＆フレンズ セレブレーションパレードの紹介でした。
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よくある質問
Q. パレードはどこで開催されますか？
A. アムステルダムシティで開催されます。
Q. どのキャラクターが登場しますか？
A. ミッフィー、メラニーに加え、ボリスとグランティも参加します。
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