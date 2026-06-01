「ブルー・ライト・ヨコハマ」などを手がけ、昭和の音楽界をけん引した作詞家橋本淳（はしもと・じゅん）さん（本名与田準介＝よだ・じゅんすけ）が5月21日午前8時25分、肝硬変のため東京都港区の病院で死去した。86歳。東京都出身。告別式は近親者で行った。橋本さんはアイドルソングからアニメ主題歌まで幅広いジャンルの約2000曲を作った。

◆主な作品

＜1＞黄色いレモン（藤浩一、望月浩）

＜2＞ブルー・シャトウ（ジャッキー吉川とブルー・コメッツ）

＜3＞君だけに愛を（ザ・タイガース）

＜4＞亜麻色の髪の乙女（ヴィレッジ・シンガーズ）＜5＞スワンの涙（オックス）

＜6＞長い髪の少女（ザ・ゴールデン・カップス）

＜7＞ラスト・チャンス（内田裕也とザ・フラワーズ）

＜8＞フランス人のように（佐川満男）

＜9＞運がよければいいことあるさ（堺正章）

＜10＞濡れた情熱（しばたはつみ）

＜11＞カナダからの手紙（平尾昌晃・畑中葉子）

＜12＞弟よ（内藤やす子）＜13＞捧げる愛は（島倉千代子）

＜14＞星空の微笑み（美空ひばり）

＜15＞ブルー・ライト・ヨコハマ（いしだあゆみ）

＜16＞渚のうわさ（弘田三枝子）

＜17＞愛は傷つきやすく（ヒデとロザンナ）

＜18＞真夏の出来事（平山三紀）

＜19＞涙のドレス（ジュディ・オング）

＜20＞青いリンゴ（野口五郎）

＜21＞あなたがいたから僕がいた（郷ひろみ）

＜22＞悲しみのアイドル（大地真央）

＜23＞私の先生（榊原郁恵）

＜24＞シンデレラ（高見知佳）

＜25＞恋のローラー・ブーツ（比企理恵）

＜26＞半分少女（小泉今日子）

＜27＞気まぐれOne Way Boy（The Good−Bye）

＜28＞どうする？（田原俊彦）

＜29＞ぼくの先生はフィーバー（原田潤）

＜30＞銀河鉄道999（ささきいさお）

※カッコ内は歌手