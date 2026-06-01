「受験を考えると現預金。でも投資もしたい」定期預金に300万円預ける42歳男性の資産配分
All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2026年4月16日に回答のあった、東京都在住42歳男性の預金に関する考え方を見ていきます。
年齢性別：42歳男性
同居家族構成：本人、妻（40歳）、長女（10歳）、長男（7歳）
居住地：東京都
住居形態：持ち家（戸建て）
雇用形態：正社員
世帯年収：本人850万円、配偶者350万円
現預金：1000万円
リスク資産：800万円
そのうち住信SBIネット銀行は定期預金にしているそうで、「円定期預金1年もの（参考：2026年5月時点で金利年0.4％）に合計300万円」を預けているとのこと。
「しばらく使う予定のない教育資金の一部を使えない状態にするために預けています。金利は低いですが、普通預金に置いておくよりは規律が守れるので満足しています」とあります。
「もし明日夫婦ともに失業しても、1年間は現在の生活水準を維持できるかと、教育費や車検など直近3年以内に確実に発生する大型出費」を想定した金額は最低限、現預金として確保しておきたいと言います。
そのうえで、「理想の配分は現金4割、リスク資産6割くらいを目指しています」と資産形成パパさん。
「昨今の物価高を見ていて、現金だけでは物価上昇に勝てないと思うようになりました。以前より投資に対して前向きになり、NISA枠を早めに埋めようと考えるようになった」そう。
ただ、今の段階ではあえて「現金5.5割、リスク資産4.5割くらいです。数年後に長女の中学受験や進学を控えているため、確実に動かせる現金を少し多めに手元に残すようにしています」とのことでした。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
投稿者プロフィールペンネーム：資産形成パパさん
年齢性別：42歳男性
同居家族構成：本人、妻（40歳）、長女（10歳）、長男（7歳）
居住地：東京都
住居形態：持ち家（戸建て）
雇用形態：正社員
世帯年収：本人850万円、配偶者350万円
現預金：1000万円
リスク資産：800万円
「子ども2人の教育資金を視覚的に分けて管理」現預金の預け先について、「給与受取と生活費は三菱UFJ銀行、老後資金は楽天証券と連携した楽天銀行、子どもの教育費は住信SBIネット銀行の目的別口座機能を使って子ども2人の教育資金を視覚的に分けて管理しています」と話す資産形成パパさん。
そのうち住信SBIネット銀行は定期預金にしているそうで、「円定期預金1年もの（参考：2026年5月時点で金利年0.4％）に合計300万円」を預けているとのこと。
「しばらく使う予定のない教育資金の一部を使えない状態にするために預けています。金利は低いですが、普通預金に置いておくよりは規律が守れるので満足しています」とあります。
「短期的には現預金多め、長期的には投資にシフトしていきたい」手元に現預金はいくらあると安心か、との問いには「生活防衛資金として300万円、子どもの教育費の備えとして400万円、計700万円ほどあれば安心です」と回答。
「もし明日夫婦ともに失業しても、1年間は現在の生活水準を維持できるかと、教育費や車検など直近3年以内に確実に発生する大型出費」を想定した金額は最低限、現預金として確保しておきたいと言います。
そのうえで、「理想の配分は現金4割、リスク資産6割くらいを目指しています」と資産形成パパさん。
「昨今の物価高を見ていて、現金だけでは物価上昇に勝てないと思うようになりました。以前より投資に対して前向きになり、NISA枠を早めに埋めようと考えるようになった」そう。
ただ、今の段階ではあえて「現金5.5割、リスク資産4.5割くらいです。数年後に長女の中学受験や進学を控えているため、確実に動かせる現金を少し多めに手元に残すようにしています」とのことでした。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)