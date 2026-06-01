「整ったお顔の家系」中川翔子、息子の初“立ったー！”を報告「早いですね びっくり」「成長すごい」
タレントの中川翔子さんは6月1日、自身のInstagramを更新。息子が立ったことを報告しました。
【写真】中川翔子と双子の息子たち
コメントでは「わぁ！2秒も！？おめでとうございます！歯が！歯が！すごい生えてる！」「ふたりともほんとに可愛いねー！毎日見れて幸せ！！もう立ってるし歯も生えてるし成長すごい！！！」「弟くん 上下乳歯生えてる 早いですね びっくり」「すごく早くないですか、立つの 筋力が違うのかなぁ、スゴいですね」「整ったお顔の家系」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】中川翔子と双子の息子たち
「筋力が違うのかなぁ、スゴい」中川さんは「八ヶ月と一日、弟くんが 立ったー！2秒くらい！つかまらずに！びっくりして写真撮りそびれたけど！」とつづり、15枚の写真と3枚の画像を投稿。次男とのツーショットや、息子たちそれぞれのソロショットなどです。2、3、5枚目の写真では、柵につかまって立つ次男の姿が見られます。また「お兄ちゃんはスタッとしてからのドヤ顔にハマってる むちむちの手をそーっと乗せてきてかわいすぎる」とのこと。カメラに近づいて、かわいい笑顔を見せる長男の写真も載せています。
「双子、今日で8か月！」5月30日には「双子、今日で8か月！はやい！」と報告していた中川さん。息子たちを同時に抱っこしたショットを掲載し「重い！ダブル抱っこいつまでいけるかな！」とつづりました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)