巨人と広島でプレーし、昨季限りで現役を引退した長野久義氏（41＝巨人編成本部参与）が5月31日、パーソナリティーを務めるTOKYO FM「SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜」（日曜前8・00）に出演。プロ野球ファンの気になる疑問に回答した。

19歳の女性リスナーから届いたのは、試合中のベンチで選手の座る場所は決まっているのか、ということ。

これに長野氏は「指定席は決まってますね。だいたい場所は決まってますね」とし、「監督とか近いほうはスタメンで出るキャッチャーが座ったりとか、あとは若い選手が監督の近くに座って、いろいろ勉強するっていう昔からの流れがありますね」と明かした。

これに、1月の番組開始から進行を務める元日本テレビアナウンサーで実業家の佐藤義朗氏（40）が「それは若手選手が監督とかコーチの会話を聞くんですか？」と疑問を投げかけると、長野氏は「聞いて勉強したりとか。あとは監督に言われたりとかもあるので、基本は監督の目の前に。僕も若い時は座ってたんですけど。たまに違うとこ座ってたら“お前さん、こっち来なさい”って言って…。目の前に座らせられてました」と原辰徳監督（当時）のモノマネまで楽しそうに披露した。

「どういうことを言われるんですか？原監督からは…。あっ！言っちゃった」と笑う佐藤氏に、長野氏は「いやもう、野球のことだったり、姿勢のことだったり。野球に臨む姿勢、そういうことを本当によく教えていただきましたね」と感謝を込めて振り返る。

そして、「（配球など）細かい話もしてもらいますし、あとは凡打して、打てなくてベンチに帰ってくる時にショボ〜ンとして帰ってくるんじゃなくて胸を張って帰って来い、みたいな。そういうふうなこともよく教えていただきましたね」と恩師からの“教え”も語った。

佐藤氏が「全然違う話もあったりするんですか？“お前さん、昨日なに食べた？”みたいな」とさらに深掘りすると、「全然あります」とチョーさん。

原監督から「ちょっとニンニクくさいな」と言われたことがあると明かすと、佐藤氏はたまらず声を上げて大笑いだった。