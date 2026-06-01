【略語クイズ】「セントラル・リーグ」の略語は？野球好きには簡単すぎる...！

あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたは正解がわかりましたか？

ヒントは、「パ・リーグ」と並べられるリーグです。

「セントラル・リーグ」の略語はなんでしょうか？

正解は「セ・リーグ」でした！

セ・リーグとは、日本プロ野球（NPB）を構成する2つのリーグのうちのひとつで、読売ジャイアンツなどを含めた計6球団が所属しています。

もう一方のパ・リーグ（パシフィック・リーグ）との大きな違いとして挙げられるのは、「DH（指名打者）制」を採用しているかどうか。

パ・リーグでは、投手の代わりに打撃専門の選手が出場できますが、対してセ・リーグでは、DH制を採用していないため、投手も打席に立つ必要があります。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

《参考文献》

・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）