【漢字クイズ】「泰然自若」or「泰然自弱」正解はどっち？聞いたことあるかも...！

普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

いったい「泰然自若」と「泰然自弱」では、どちらが正しいでしょうか？

「若」と「弱」は紛らわしい漢字ですよね。

正解は、「泰然自若（たいぜんじじゃく）」でした！

泰然自若とは、どんな事態に直面しても落ち着き払って、決して動じない様子を意味する四字熟語。

困難な状況や重大な場面でも、少しも慌てず冷静に行動できる人物の姿勢を褒め称える際に使用されることが多い言葉ですよ。

みなさんはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

《参考文献》

・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）

・『日本大百科全書』（小学館）