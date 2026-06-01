抹茶飲料を作る貴州貴茶集団の職員。（２０２５年４月１４日撮影、銅仁＝新華社記者／欧東衢）

【新華社貴陽6月1日】中国貴州省の2025年の抹茶生産・販売量は2500トンと全国1位を維持した。同省産の抹茶は国内市場のシェアの半数を占め、欧州連合（EU）基準を満たす製品は日本やサウジアラビアなど54の国・地域に輸出されている。

かつて深い山の中でひっそりと茂っていた緑の葉は今、抹茶という新たな姿で海を越えて日本や東南アジア、さらには欧州の食卓に上るとともに、中国西南部の山岳地区の農村振興に独自の道をもたらしている。

貴州省銅仁市江口県の生態茶園を訪れると、茶農家の楊昌徳（よう・しょうとく）さんが茶葉の生育状況を確認していた。「以前は普通の茶葉を栽培していたが500グラムで数十元（1元＝約24円）にしかならなかった。碾茶（てんちゃ＝抹茶の原料）に切り替えた後は価格が3〜4倍になった」。楊さんの家の20ムー（約1.3ヘクタール）の茶園は全て地元茶葉企業の貴州銅仁貴茶茶業の契約茶園となっている。同社が苗木と技術を提供した上で最低買い取り価格を保証しているため、年収は8万〜9万元になる。江口県には楊さんのような茶農家が何万人もおり、抹茶産業は梵浄山（ぼんじょうざん）麓の豊かな自然環境を自らの強みに変えている。

貴州省銅仁市江口県の九竜山茶園。（２０２５年４月１６日撮影、ドローンから、銅仁＝新華社記者／欧東衢）

この変化は地元の大手企業がけん引している。貴州銅仁貴茶茶業は、銅仁市江口県に「世界抹茶超級工場（スーパーファクトリー）」を建設。2025年の輸出量は千トン近くに上り、日本向けの輸出も26年は前年の2倍超を見込んでいる。

品質も重視する。蒙祖紱（もう・そとく）董事長・総経理は「日本の顧客は品質への要求が高い。われわれは安定供給とトレーサビリティシステムで長期契約を獲得した」と紹介。今年1〜5月の抹茶輸出額は前年同期比約3割増となった。

貴州省の茶園面積は長年にわたり600万ムー（約4千平方キロ）を超え、全国トップを維持している。中国茶葉流通協会の専門家は、貴州省の抹茶産業の台頭は実質的に山地農業の新たなモデルを切り開いたとの見方を示す。すなわち、大手企業が中核となり、農家の栽培の均一化を図るとともに、世界市場の多様なニーズにも対応し、技術革新によって価値の向上を目指すモデルだという。

５月２９日、貴州省銅仁市江口県で「梵浄抹茶小鎮」のオープニングイベントに参加した人々。（銅仁＝新華社配信／李鶴）

同協会の担当者は、貴州の茶葉産業はブランド力の弱さや販路の狭さという課題を抱えていたが、抹茶が劣勢を挽回する新たな道をもたらしたと指摘。食品加工用の抹茶は茶葉の見た目を重視しないため、夏から秋に収穫される茶葉を有効活用できると語った。

貴州省の抹茶は、茶農家の収入を増やす「幸福の葉」として、若者が楽しむティードリンクの材料として、さらに世界に広がる「中国の味」として山地農業の現代化を如実に示している。（記者/汪軍、許芸潁、呉思）