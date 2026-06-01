ボートレース多摩川の6日間シリーズG3「オールレディースリップルカップ」は1日に、予選3日目が行われた。

序盤2日間は4、5、5着と、全くいいところがなかった喜井つかさ（36＝岡山）だが、3日目はお目覚めの捲り連発。力強いレースで連勝ゴールを決め、得点率も5.80として樋江井舞、今井美亜と並ぶ19位まで上昇した。

2日目までは最悪の状態。引き波に入ると全く前に進まなかったが、「プロペラを大幅に叩き変えたら、だいぶ良くなりました。乗り心地が良くなったし、ターン回りも水をつかんで凄く押してくれましたね」と、動きが激変。下位から、一気に上位とも渡り合える状態に機力を押し上げてきた。

8月6〜11日に徳山で行われるプレミアムG1「レディースチャンピオン」の出場が1日に決定（選考順位44位）。「行けるんですよね。ここから流れを良くしていきたいですね」と、気持ちは高まっている。

予選最終日となる4日目は8R1号艇の1走。機力が整った今の状態であれば何ら問題はない。力強く逃げ切って、準優勝戦進出を決める。