俳優の賀来賢人（36）が、5月31日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）にゲスト出演し、独立とプロデューサー業への進出について語った。

芸能界デビューから所属していた大手芸能事務所アミューズを、22年に退所し独立。きっかけは、体に訪れた変調だったという。

「コロナ禍になるちょっと前、実は体を壊していて。朝起きたら、顔が世に映せる顔じゃなくなってしまっていたんですよ。パンパンに腫れちゃって、何をしても治らなかったんですよ。精神的なものと、自律神経だろうと」

知らず知らずのうちに、自分に負荷が掛かっていたと感じたという。「その時に凄く感じていたのは、安定を凄く求めちゃっていたんですよ」と自己分析。「そもそも安定なんか、この仕事にないんだよなと思って。ワクワクしたいから、表現がしたいから、この仕事をやっているんだって。そういう頭になってから、これからは守りに入らないで、ワクワクすることだけをやりたいなと凄く感じた」と振り返った。

そんな中で、気づいたことがあるという。「海外のドラマとか映画を見ていたら、俳優がプロデューサーに名を連ねていて。俳優が制作するということをしていた」。日本ではそうしたパターンはあまりなく、「だったら自分で作っちゃおうと思って。お世話になった事務所を辞めて、1回、自分の責任で全部、動いてみよう、ゼロからスタートしてみようというのがきっかけ」と明かした。

不安もあったというが、背中を押してくれたのは、妻で女優の榮倉奈々だったという。「妻がそのへんは凄くて、“いいんじゃない？”って言ってくれた。ふと言う一言が刺さるんですけど、いいんじゃない？と言ってくれたのが、凄く大きかったかもしれない」と感謝していた。

24年にはネットフリックスで配信されたドラマ「忍びの家 House of Ninjas」で原案、主演、プロデュースを担当。世界的ヒットを記録した。また、同作で監督を務めたデーブ・ボイル氏と共同で、映像制作会社「SIGNAL181」を設立。さらなる挑戦を見据えている。