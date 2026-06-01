2年前にアイドルを卒業、現在舞台やwebドラマで女優として歩む百田彩夏さんのFLASHデジタル写真集「百田彩夏 向日葵を君に」がリリースされました。



【写真】肉厚の唇がセクシーな百田彩夏さん

真夏の太陽よりも眩しい百田さんの素肌が輝く80ページ。ヒマワリの妖精になったかのようなフレッシュビキニのほか、バストのボリューム感が目をひくキュートな花柄ビキニシーン、清廉さ溢れる純白のバンドゥ水着でパピコを頬張るシーンなど見どころ目白押しです。親近感溢れる笑顔と隠しきれないフェロモンのギャップが堪りません。これはもう100％沼り確定です。



百田さんは初登場のFLASHでもに爽やかグラビアを披露。インタビューでは女優、タレントとしての今後の目標を語っているが、最後に「またグラビアに出たい！」とも。多方面での活躍が期待できそうです。同誌には、沢口愛華さん、天野ちよさん、天木じゅんさん、愛染のえるさん、星野琴さん、八木仁愛さんらが登場しています。



【百田彩夏さんプロフィール】

ももたさやか 26歳 1999年7月29日生まれ 山口県出身 T156 O型 趣味：スポーツクライミング、美味しいものを食べること、サウナ 2026年1月1日よりTRUSTAR所属。以降、舞台やwebドラマへ出演し、女優としてのキャリアを本格的にスタートさせた。最新情報は、公式X、公式Instagram、公式TikTok（アカウントはすべて「@momosaya_38」）