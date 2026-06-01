グランジ・遠山大輔と潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜13:00〜13:53）。5月30日（土）の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Spotify、Apple MusicのWeeklyチャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10（5月30日（土）付）を発表しました。

※写真はイメージです

先週1位から9ランクダウン↓ メンバーの目黒蓮さんが主演の映画「SAKAMOTO DAYS」の主題歌が2週連続ランクイン。Snow Manがこれまでリリースしたシングル、アルバム収録曲のうち、各音楽配信サービスで未配信だった楽曲が、6月1日から配信スタートします。初登場！ 先週の放送では、緑黄色社会の長屋晴子さん（Vo./Gt.）をゲストにお迎えして、同曲の制作裏話などを伺いました。

（左から）潮紗理菜、長屋晴子さん、遠山大輔

ランキング圏外から再登場！ 5月31日には、今年3月からスタートしたラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」の最終公演が東京ドームで開催されました。初登場！ 5月20日にCDリリースされた17枚目のシングル。3作連続でハーフミリオンを突破しています。先週5位から1ランクダウン↓ これで5週連続のランクイン。M!LKの楽曲「好きすぎて滅!」のミュージックビデオが1億回再生を突破しました。初登場！ 6月17日（水）にCDリリースされる新曲で、テレビアニメ「日本三國」のオープニングテーマとして書き下ろされました。先週3位から1ランクダウン↓ アニメ「ちびまる子ちゃん」の新エンディング主題歌が、3週連続でランクイン。自身の公式YouTubeチャンネルでは、5月11日に放送された「CDTVライブ！ライブ！」（TBS系）で、同曲をパフォーマンスした映像が期間限定で公開されています。先週8位から5ランクアップ↑ 現在コールドスリープ中のPerfumeの新曲が、2週連続でランクイン。現在公開中の映画「Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-」の主題歌です。先週10位から8ランクアップ↑ サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダー、JO1とINIから結成されたユニット・JI BLUEの楽曲が4週連続でランクイン。また同曲が、6月5日（金）から公開されるサッカー日本代表のドキュメンタリー映画「ONE CREATURE 無数の個性、ひとつの生きもの。」のオープニング挿入曲に決定しています。そして、今週の第1位は……？先週2位から1ランクアップ↑ 5月15日に配信リリースされた楽曲が2週連続でランクイン。2018年以来8年ぶりとなる全国ホールツアー「TOUR 2026 “HEART BEAT”」が、6月3日（水）埼玉県・大宮ソニックシティ 大ホールからスタートします。――ほかにも、番組ではゲストパートにEXILE NESMITHさんが登場！ 5月20日にリリースされたベストアルバム『24karats GOLDEN BEST』について伺いました。

EXILE NESMITHさん



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＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00〜13:53パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜