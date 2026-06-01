トイ・ストーリーファン必見。キャラクターがアイコン風になった新作アイテムがかわいい

粧美堂は5月25日、「TOY STORY 5シリーズ」を発売しました。

■キャラクターがアイコン風になったデザインアイテムが集結

同シリーズは、7月3日に劇場公開を予定している『トイ・ストーリー5』をモチーフにしたアイテム。ラインナップは、ポーチや巾着、キーホルダーなど。

作中に登場する最先端のタブレット「リリーパッド」のアイコンをイメージし、キャラクターをアイコン風にアレンジしたデザイン。キャラクターは、ウッディ、バズ・ライトイヤー、エイリアン、ハム、ジェシー、ブルズアイが登場します。

ポーチには、メタリック調の合皮素材が使用され、作品のポップな雰囲気が再現されています。

ぜひこの機会に、『トイ・ストーリー5』の世界観を楽しめるポップなアイテムをチェックしてみてはいかがでしょうか。

■商品概要

シリーズ名：TOY STORY 5シリーズ

商品名：DNティッシュポーチ

価格：各2,420円

商品名：DNスクエアポーチ

価格：各2,310円

商品名：DNカラビナ付きミニポーチ

価格：各2,640円

商品名：DN巾着ポーチ

価格：各2,090円

商品名：DNキーホルダー

価格：各2,310円

（C）Disney/Pixar

（フォルサ）