村重杏奈の新たな顔。人生最後の写真集『あんな』発売。“名だたるオジ”6人からコメントも

講談社は5月29日、村重杏奈さんの写真集「あんな」を発売しました。

■ “脱ぎゃる・大人化！”がテーマ

同誌は、“脱ぎゃる・大人化！”をテーマに、全編にわたりオーストラリアにて撮影されました。

情報解禁後、SNSに投稿した写真・動画はトータル2000万imp超え。「どんどん色気が増していく！」「艶っぽさ全開」「同性として凄い魅力的すぎる」など、発売前から話題の同書。村重さんが“人生最後！”と意気込み、全編オーストラリアで撮影されたとのことです。

また、村重さんの「芸能界で、しげをここまで育ててくれたオジたちにも、この成長と頑張りを見てもらいたい！」との願いにより、写真集帯に“名だたるオジ”とされる6人のコメントを搭載しているのも特徴です。

帯コメントは、Da-iCEの大野雄大さん、佐久間宣行さん、アンガールズの田中卓志さん、シソンヌの長谷川忍さん、槙野智章さん、さらば青春の光の森田哲矢さんによるもの。

テレビやSNSでは見ることのできない村重杏奈さんの顔までおさめた一冊。ぜひ手にとってみてはいかがでしょうか。

■書誌概要

タイトル：村重杏奈写真集「あんな」

発行：講談社

発売日：2026年5月29日

価格：3,300円

（フォルサ）