記者の前でもラジオの時と変わらず魅力的な今田耕司に感動 芸歴40周年・還暦記念公演 『今田耕司のLet’s! コメディーショー!!』取材会

記者の前でもラジオの時と変わらず魅力的な今田耕司に感動 芸歴40周年・還暦記念公演 『今田耕司のLet’s! コメディーショー!!』取材会