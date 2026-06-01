ブライトンのジェームズ・ミルナーが今季限りで現役引退

イングランド1部ブライトンは6月1日、元イングランド代表MFジェームズ・ミルナーが今季限りで現役引退すると発表した。

1986年1月4日生まれでリーズ出身のミルナーは、2002年11月に地元クラブのリーズ・ユナイテッドでキャリアを始めた。16歳357日で当時リーグ最年少得点記録を更新するなど、天才若手プレイヤーとして注目を集めた。

2009年にイングランド代表デビューを果たし、通算61試合に出場。クラブシーンではマンチェスター・シティやリバプールなどでプレミアリーグ優勝3度、UEFAチャンピオンズリーグ優勝1度と数々のタイトル獲得に貢献した。

2023年にブライトンに加入し、日本代表MF三笘薫と共闘した。今季リーグ戦20試合に出場し、クラブのUEFAカンファレンスリーグ出場権獲得に貢献した。40歳鉄人の現役引退にSNSのファンが反応。「本当にお疲れ様でした！」「PL最多出場記録を更新した時はほんとに嬉しかった」「今後も鉄人らしく生きてください！！」「本当にありがとう、大好きな選手」「あなたがいなきゃECLに行けてないどころか降格までありました」「本当に本当にすごかった..年齢を感じさせないプレー」「えぇー ちょっと驚いた」「最後のシーズンまで救世主だった」「まさに生きる伝説」「まだ出来るのに」と別れを惜しんでいた。（FOOTBALL ZONE編集部）