記事ポイント お誕生日のお花柄ドレスを着たミッフィーがグリーティングギャラリーに登場ふれあいや写真撮影を楽しめる期間限定グリーティング お誕生日のお花柄ドレスを着たミッフィーがグリーティングギャラリーに登場ふれあいや写真撮影を楽しめる期間限定グリーティング

ハウステンボスで開催中の「ミッフィーバースデーマンス2026」

期間中は、お誕生日のお花柄ドレスを着たミッフィーとの特別なグリーティングが登場しています。

グリーティングギャラリーでミッフィーとふれあったり、写真を撮ったりして過ごせます。

ハウステンボス“ミッフィーバースデーマンス2026”お誕生日ドレスのミッフィーとの特別なグリーティング

場所：ハウステンボス／ミッフィー・ワンダースクエア｢グリーティングギャラリー｣

開催期間：ハウステンボス「ミッフィーバースデーマンス2026」期間中

お花柄ドレスを着たミッフィーが、ハウステンボスで開催中の“ミッフィーバースデーマンス2026”期間限定で登場！

絵本『うさこちゃんのたんじょうび』でミッフィーが着ていたお花柄の青いドレス。

グリーティングギャラリーで、ミッフィーとのふれあいや写真撮影を楽しめます。

お誕生日のお花柄ドレスのミッフィー。

触れ合ったり写真を撮ったりして、この期間だけの特別な時間をミッフィーと一緒に過ごせます。

バースデーマンス期間中は、ハウステンボスオリジナルの衣装を着たミッフィーはステージショーとパレードへの登場となります。

ハウステンボス“ミッフィーバースデーマンス2026”お誕生日ドレスのミッフィーとの特別なグリーティングの紹介でした。

ハウステンボス「ミッフィーバースデーマンス」特集ページはこちら

© Mercis bv

よくある質問

Q. 特別なグリーティングはどこで楽しめますか？

A. グリーティングギャラリーで楽しめます。

Q. 限定フォトブックはどんなデザインですか？

A. お誕生日のお花柄ドレスのミッフィーとケーキをあしらった、ミッフィーバースデーマンス限定デザインです。

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