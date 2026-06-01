お花柄ドレスのミッフィーと写真撮影！ ハウステンボス“ミッフィーバースデーマンス2026”特別グリーティング
記事ポイントお誕生日のお花柄ドレスを着たミッフィーがグリーティングギャラリーに登場ふれあいや写真撮影を楽しめる期間限定グリーティング
ハウステンボスで開催中の「ミッフィーバースデーマンス2026」
期間中は、お誕生日のお花柄ドレスを着たミッフィーとの特別なグリーティングが登場しています。
グリーティングギャラリーでミッフィーとふれあったり、写真を撮ったりして過ごせます。
ハウステンボス“ミッフィーバースデーマンス2026”お誕生日ドレスのミッフィーとの特別なグリーティング
場所：ハウステンボス／ミッフィー・ワンダースクエア｢グリーティングギャラリー｣
開催期間：ハウステンボス「ミッフィーバースデーマンス2026」期間中
お花柄ドレスを着たミッフィーが、ハウステンボスで開催中の“ミッフィーバースデーマンス2026”期間限定で登場！
絵本『うさこちゃんのたんじょうび』でミッフィーが着ていたお花柄の青いドレス。
グリーティングギャラリーで、ミッフィーとのふれあいや写真撮影を楽しめます。
お誕生日のお花柄ドレスのミッフィー。
触れ合ったり写真を撮ったりして、この期間だけの特別な時間をミッフィーと一緒に過ごせます。
バースデーマンス期間中は、ハウステンボスオリジナルの衣装を着たミッフィーはステージショーとパレードへの登場となります。
ハウステンボス“ミッフィーバースデーマンス2026”お誕生日ドレスのミッフィーとの特別なグリーティングの紹介でした。
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よくある質問
Q. 特別なグリーティングはどこで楽しめますか？
A. グリーティングギャラリーで楽しめます。
Q. 限定フォトブックはどんなデザインですか？
A. お誕生日のお花柄ドレスのミッフィーとケーキをあしらった、ミッフィーバースデーマンス限定デザインです。
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