俳優の吉沢亮が、「第３５回日本映画批評家大賞」で主演男優賞を受賞し１日、都内で行われた「第３５回日本映画批評家大賞」授賞式に出席した。昨年の「ぼくが生きてる、ふたつの世界」（呉美保監督）に続き、映画「国宝」（李相日監督）で２年連続での同賞獲得となった。

２年連続の受賞に吉沢は「まさか、今年もいただけると思っていなかったので、非常にうれしい」と笑顔。助演男優賞を受賞した横浜流星や友人の北村匠海も祝福に駆け付け登壇し、「素晴らしいおふたりとこの場に立てて、非常にうれしい。これからもいろんな作品に参加できるように日々、勝負して参ります」と力を込めた。

「国宝」は公開から約１年がたったが、現在も上映されるなど、大反響となっている。役名の喜久雄で呼ばれることはあるかと問われると「特には無いですね…」と苦笑いしながらも、「どの（撮影）現場に行っても『国宝』の話をしてくださる。こんな経験は無かったので、すごい現象が起きているなと、日々実感しています」としみじみ語った。

１９９１年から始まった同賞は、映画批評家たちによって設立された「映画人が映画人に贈る賞」。この日は、２０２５年に公開された作品の中から１７作品が表彰された。