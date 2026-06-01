記事ポイント Dick Bruna TABLEの人気スイーツをミッフィー仕様で楽しめるコラボメニュー赤いスカーフをあしらったチーズケーキバーと、限定カップ入りの長崎みかんジュースが登場ミッフィーのキッチンカーで2026年5月29日から6月28日まで提供 Dick Bruna TABLEの人気スイーツをミッフィー仕様で楽しめるコラボメニュー赤いスカーフをあしらったチーズケーキバーと、限定カップ入りの長崎みかんジュースが登場ミッフィーのキッチンカーで2026年5月29日から6月28日まで提供

ハウステンボスで開催される「ミッフィーバースデーマンス2026」に、Dick Bruna TABLEコラボメニューが登場。

ミッフィーのキッチンカーで、赤いスカーフをあしらったチーズケーキバーと、限定カップで楽しめる長崎みかんジュースが提供されます。

ハウステンボス／ミッフィーのキッチンカーDick Bruna TABLEコラボメニュー

販売店舗：ハウステンボス／アムステルダムシティ｢ミッフィーのキッチンカー｣提供期間：2026年5月29日〜6月28日価格：700円〜950円

ミッフィーのキッチンカーは、ミッフィーの可愛らしいイラストがラッピングされたキッチンカーです。

アムステルダム広場で、テイクアウトしやすいスイーツやドリンクを販売しています。

Dick Bruna TABLEとコラボしたチーズケーキバーと、長崎県産みかんジュースを使った一杯がラインナップされています。

ミッフィーのチーズケーキバー

価格：950円提供期間：2026年5月29日〜6月28日

Dick Bruna TABLEの人気メニューに、ミッフィーの赤いスカーフをあしらったスイーツ。

日本ではハウステンボスでしか出逢えない、コラボならではのかわいらしい一品です。

ミッフィーの長崎みかんジュース

価格：700円提供期間：2026年5月29日〜6月28日

Dick Bruna TABLE限定のカップで長崎県産のみかんジュースを味わえるドリンク。

キッチンカーで手に取りやすく、園内散策中の一杯にも向いています。

Dick Bruna TABLEコラボメニューは、ミッフィーのキッチンカーで楽しめる期間限定のスイーツとドリンクです。

ハウステンボス／ミッフィーのキッチンカーDick Bruna TABLEコラボメニューの紹介でした。

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© Mercis bv

よくある質問

Q. Dick Bruna TABLEコラボメニューはいつまで提供されますか？

A. 2026年5月29日から6月28日まで提供されます。

Q. Dick Bruna TABLEコラボメニューはどこで購入できますか？

A. ハウステンボス／アムステルダムシティ｢ミッフィーのキッチンカー｣で購入できます。

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