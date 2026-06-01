お顔形チーズケーキバーと長崎みかんジュース！ ハウステンボス／ミッフィーのキッチンカーDick Bruna TABLEコラボメニュー
記事ポイントDick Bruna TABLEの人気スイーツをミッフィー仕様で楽しめるコラボメニュー赤いスカーフをあしらったチーズケーキバーと、限定カップ入りの長崎みかんジュースが登場ミッフィーのキッチンカーで2026年5月29日から6月28日まで提供
ハウステンボスで開催される「ミッフィーバースデーマンス2026」に、Dick Bruna TABLEコラボメニューが登場。
ミッフィーのキッチンカーで、赤いスカーフをあしらったチーズケーキバーと、限定カップで楽しめる長崎みかんジュースが提供されます。
ハウステンボス／ミッフィーのキッチンカーDick Bruna TABLEコラボメニュー
販売店舗：ハウステンボス／アムステルダムシティ｢ミッフィーのキッチンカー｣提供期間：2026年5月29日〜6月28日価格：700円〜950円
ミッフィーのキッチンカーは、ミッフィーの可愛らしいイラストがラッピングされたキッチンカーです。
アムステルダム広場で、テイクアウトしやすいスイーツやドリンクを販売しています。
Dick Bruna TABLEとコラボしたチーズケーキバーと、長崎県産みかんジュースを使った一杯がラインナップされています。
ミッフィーのチーズケーキバー
価格：950円提供期間：2026年5月29日〜6月28日
Dick Bruna TABLEの人気メニューに、ミッフィーの赤いスカーフをあしらったスイーツ。
日本ではハウステンボスでしか出逢えない、コラボならではのかわいらしい一品です。
ミッフィーの長崎みかんジュース
価格：700円提供期間：2026年5月29日〜6月28日
Dick Bruna TABLE限定のカップで長崎県産のみかんジュースを味わえるドリンク。
キッチンカーで手に取りやすく、園内散策中の一杯にも向いています。
Dick Bruna TABLEコラボメニューは、ミッフィーのキッチンカーで楽しめる期間限定のスイーツとドリンクです。
ハウステンボス／ミッフィーのキッチンカーDick Bruna TABLEコラボメニューの紹介でした。
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よくある質問
Q. Dick Bruna TABLEコラボメニューはいつまで提供されますか？
A. 2026年5月29日から6月28日まで提供されます。
Q. Dick Bruna TABLEコラボメニューはどこで購入できますか？
A. ハウステンボス／アムステルダムシティ｢ミッフィーのキッチンカー｣で購入できます。
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