巨人と広島でプレーし、昨季限りで現役を引退した長野久義氏（41＝巨人編成本部参与）が5月31日、パーソナリティーを務めるTOKYO FM「SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜」（日曜前8・00）に出演。セ・パ交流戦の思い出について語った。

今年も5月26日からセ・パ交流戦がスタート。1月の番組開始から進行を務める元日本テレビアナウンサーで実業家の佐藤義朗氏（40）から「交流戦って現役のころ、どんな印象でした？」と聞かれた。

これに「トータルでなかなか勝てない、パ・リーグには勝ってないっていうイメージのほうがあるかもしれないですね。でも、2012年と14年は（巨人が）交流戦優勝してるんで。それ以外はなかなか勝ててないんじゃないかなっていうのが強いですね…」とまずは語ったチョーさん。

そして、「やっぱり難しいんですか？普段対戦のないチーム、選手と対戦するっていうのは」と聞かれると「そうですね…。難しいですね…。球場も…僕が入ったころはたとえば東京ドームで2試合してビジターの球場でも2試合、計4試合いってこいだったんですけど、今はホーム、ビジターで（1年ごとに球場を変えて）3試合だけ。なかなか難しかったですね」と振り返った。

慣れない球場。慣れない相手投手。特に超一流の投手と対戦するのは特に大変だ。

「2試合、2試合の時は（当時楽天エースの）田中将大が東京ドームで投げてきて、また仙台で投げてきてとか。それで2敗です」と当時の苦労を思い出して苦笑いのチョーさん。

「今はチームメートですけど、本当にマー君が…。またマー君かよ！みたいな。そんなのもあったので」。渡米前年の2013年には24勝0敗1セーブ、防御率1.27という驚異的な数字を残すなど球界トップに君臨した田中将大投手（37）に手こずったことを明るい声で懐かしんでいた。