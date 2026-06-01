櫻坂46藤吉夏鈴、印象ガラリな黒髪姿に反響「めちゃメロい」「イケ散らかしてる」
櫻坂46の藤吉夏鈴が1日までに自身のインスタグラムを更新。黒髪姿を披露しファンから反響が寄せられている。
【写真】雰囲気ガラリ！黒髪姿が「めちゃメロい」藤吉夏鈴
最新の投稿では、藤吉は「＃櫻坂46」「＃藤吉夏鈴」のハッシュタグとともに新曲「Lonesome rabbit」のミュージックビデオ衣装でのオフショットを公開。ブルーで統一された、スタイリッシュなレザー質感のミニ丈衣装＆ニーハイブーツのスタイルでクールな表情を披露した。
金髪姿から黒髪にガラリとイメチェンした姿にファンからは「黒髪がめちゃメロい」「黒髪の夏鈴ちゃん本当に最強すぎて…」「黒髪も似合ってて美しすぎる」「イケ散らかしてる」「スタイル良すぎてひっくり返る」などの反響が寄せられていた。
【写真】雰囲気ガラリ！黒髪姿が「めちゃメロい」藤吉夏鈴
最新の投稿では、藤吉は「＃櫻坂46」「＃藤吉夏鈴」のハッシュタグとともに新曲「Lonesome rabbit」のミュージックビデオ衣装でのオフショットを公開。ブルーで統一された、スタイリッシュなレザー質感のミニ丈衣装＆ニーハイブーツのスタイルでクールな表情を披露した。
金髪姿から黒髪にガラリとイメチェンした姿にファンからは「黒髪がめちゃメロい」「黒髪の夏鈴ちゃん本当に最強すぎて…」「黒髪も似合ってて美しすぎる」「イケ散らかしてる」「スタイル良すぎてひっくり返る」などの反響が寄せられていた。