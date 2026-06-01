俳優で元「男闘呼組」の前田耕陽が１日、大阪・帝国ホテル大阪で開催された「第１９回ベスト・ファーザー賞 ｉｎ 関西」の発表・授与式に出席。芸能部門で受賞した席上で、５月３１日のラストライブでグループの活動を終えた「嵐」をねぎらった。

実は前夜の東京ドーム公演を見届けようと思っていたという。「行きたかったんですけど仕事が入って」。かつて所属した事務所の後輩たちによる最後のパフォーマンスは生で目に焼き付けることはかなわなかった。それでも「そうやってファンのためにけじめつけてね。僕らもそうだった。３０年かかりましたけど。終わりを迎えることができて。お疲れさまでしたと（言いたい）」といたわりの言葉をかけた。「男闘呼組」は１９９３年に活動休止し、２０２３年８月２６日の日比谷野外音楽堂のライブをもって解散しているだけに、重なる部分も感じたようだ。

妻は姉妹漫才師「海原やすよ ともこ」の姉・ともこ。ともことの間に大学生の娘と中学生の息子がいる。家庭内で「ベスト・ファーザー賞」受賞を報告した際、娘には「誰が決めとんねん。それは家族が決めるんや」と辛辣（しんらつ）な言葉で祝福された（！？）といい、この日は仕事のため会場に駆けつけられなかったともこには「ええ、そうなの。良かったね」とシンプルだが最高にうれしいリアクションを送られたそうだ。

父としての自己採点は「母親に相談できないことは僕に相談する。仲良くはさせてもらってるんで、高い点数だと思います」とニヤリ。現在は舞台の脚本を書く機会が多く「子供と父親の話を書くんですよ。家族愛みたいなのを。こういうの書いてるときに『ベスト・ファーザー賞をもらいたいな』と思ってました。来年のテーマも決まりましたね。お父さんの活躍する姿を（舞台化したい）」と劇作家として新たなインスピレーションも得たようだった。

政治部門は京都府知事・西脇隆俊氏、経済部門は株式会社堀場製作所会長兼グループＣＥＯ・堀場厚氏、文化部門はギタリスト・ＭＩＹＡＶＩ、ものづくり部門は株式会社イシダ社長・石田隆英氏、メディア部門はフリーの田中大貴アナウンサーが、それぞれ受賞した。