お笑いコンビ・ジョックロックが１日、大阪・よしもと漫才劇場でサンテレビのバラエティー番組「ワチャラチャ忍忍」（火曜・後１０時）の公開収録に、レギュラーとして初参加した。

天才ピアニスト、フースーヤとともに一人前の“おもしろ忍者”を目指し修行中の３組が、毎回さまざまな修行（ゲーム）や対決に挑戦するバラエティー番組。これまでレギュラーだったカベポスターが上京のため卒業し、３組目の“忍び”としてジョックロックに白羽の矢が立った。初参加とは思えないほどの絡みで爆笑を誘ったジョックロック・福本ユウショウは「もう何年も一緒にやってるかのような馴染みやすさ」と笑顔。ゆうじろーも「初回とは思えない感じでしたね」と収録を振り返った。

新メンバーを迎えて、今後やってみたい企画に、天才ピアニスト・ますみは「料理対決」を挙げた。「２人なんか生活感があんまり見えないので、プライベートな感じが出るから」とニヤリ。フースーヤ・谷口理は「ゆうじろーが主催で、ゆうじろーが考えたオリジナルゲームをやるっていうライブを過去何回もやっていて、それは僕参加したことあるんですけど、めちゃくちゃ面白いんで、それをぜひやってみたい」と、オリジナルゲーム対決を希望。田中ショータイムは「俺、呼ばれてない」とすねるなど、息の合ったやり取りを見せた。

卒業したカベポスターには「いつでも帰ってきて」と全員が声をそろえた。天才ピアニスト・竹内知咲は「出てほしい。対決とかじゃなくてもいい」と、番組での再会を心待ちにしている様子だった。この日の収録内容は７月７日に放送される。