ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは１日、俳優・北村匠海が出演する新ＣＭの公開した。

開業２５周年となる今夏、新ナイト・エンターテイメント「ユニバーサル・サマー・マツリ・ナイト〜ネオン・グロウアップ〜」を７月１日から開催。これに先駆け、「だってだって、祭りじゃん？！〜オトナもコドモも、お祭り騒げ！〜」をテーマにした新ＣＭを１日から一部地域を除き順次放送する。

同ＣＭではパーク初の“夜祭り”を全力で遊び尽くす様子が描かれており、北村は「夏の暑さを吹き飛ばし、心の体温をアゲるパークでの新体験は、非現実的ながら、自分にリアルにダイレクトに届きます。ぜひパークに遊びに来て、初の夜祭りを、肌で感じて目で見て、五感で楽しんでほしいです」とコメントを寄せた。

▼以下、北村匠海コメント全文

「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン初の夏祭りということで、ＮＯ ＬＩＭＩＴ！なハジケ感があふれる祭りの空気を感じられるＣＭ です。僕の『夏祭り!!』（という絶叫セリフは）、声がぶっ飛びそうだったんです。それぐらいエネルギッシュに楽しく撮影しました。パークが、新しい自分を発見できる場だということを、一足先に味わいましたね！（撮影では）たくさんの遊びがあってすごく楽しかったですし、ただ水を浴びるのではなく、その場にいるみんなで同じ状況になれる一体感がありました。夏の暑さを吹き飛ばし、心の体温をアゲるパークでの新体験は、非現実的ながら、自分にリアルにダイレクトに届きます。ぜひパークに遊びに来て、初の夜祭りを、肌で感じて目で見て、五感で楽しんでほしいです」