◇サッカー キリンチャレンジカップ2026 日本 1-0 アイスランド〈5月31日、MUFGスタジアム(国立競技場)〉

DF吉田麻也選手が3年半ぶりに日本代表としてプレー。試合後「ありきたりな言葉ですけど、最高です。やっぱりこの仕事よりいい仕事はない」と感想を語りました。

FIFAワールドカップ2026開幕前の壮行試合となったアイスランド戦、吉田選手はこの試合限定で追加招集されると、スタメンに名を連ねキャプテンマークを巻いてピッチに。2022年12月カタールワールドカップの決勝トーナメント1回戦クロアチア戦以来の出場となりました。

前半14分で交代となった際には両チームが花道を作ってたたえたことには「こんな扱いをしていただける選手は今までいなかったし、僕がやっていただくのも恐縮」とコメント。「日本サッカー界が日本代表に貢献してきた選手に対してそういうリスペクトを示してくれるというのは今後につながると思いますし、若い世代が今日(の自分の様子を)見てそういう風になりたいと少しでも思ってくれたらうれしい」と語ります。

今の代表チームには「確実に3年半前より頼もしくなっている」と太鼓判。この日は板倉滉選手&冨安健洋選手と最終ラインを組み「今日は近くに居た選手たちが前回のW杯と変わらないメンツだったのでやりやすかった。『この時間がずっと続いたらいいのにな』って思いました」と、代表でプレーする喜びを語りました。

2週間後に迎えるW杯初戦へ向け、後輩たちへの期待を語った吉田選手。サポーターにも「スタジアムまでに来るまでの間、たくさんの方々がユニホームを着てカフェにいたり道を歩いていたり。その景色は自分が若いときにもっともっとこういう風になったらいいなというイメージを持っていたものが、現実になってきている」と、サッカー文化の成熟を喜びます。

「これがもっともっと膨らんでいくためにはA代表が強くなければいけないし、結果を出さなければいけないので、勝って勝って勝ちまくってほしいですね」と、本大会での躍進に期待しました。