お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）が1日、自身のX（旧ツイッター）を更新。テレビ番組の制作サイドから、自身が不在の場で、「悪く言うノリ」の企画の許可を求める連絡があったことを明かし、私見と助言をつづった。

西野は「とあるテレビ番組から『西野さんがいないところで、西野さんのことを悪く言うノリ(ミニコント？)を仕掛けてもいいですか？』という連絡がマネージャー経由であったのだけれど(ご丁寧にありがとうございます)、『僕は昔から、そういうことに使われるのでマジで全然構わないですが、たぶん今は、そのノリに付き合わされるタレントさんが損する(下手すりゃタレント生命に関わる)から控えておいた方がイイと思いますよ』とだけ助言しといた」とつづったもの。

また「テレビスタッフって、なんでタレントに悪口を言わせたがるんだろ？作り手なら、批評するより、批評される側にまわった方が良くないっすか？」と私見を記した。

さらにその後、「くれぐれも言っておくけど、この『僕は全然構わない』は、ポーズで言っているわけではなくて本当に構わないです！そもそもテレビ業界には肛門の奥まで献上しているので！」とし、「今回の提言は、そこは本当にどうでもよくて…今は、その場のノリが分からないレベルで一場面だけを切り抜かれてしまって、『その場のノリで悪口を言わされたタレントさん』が活動自粛まで追い込まれてしまうことがあるので、番組スタッフさんは、そこだけは守ってあげて欲しいな」と、思いをつづっていた。