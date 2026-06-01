元・男闘呼組で俳優の前田耕陽（57）が1日、「第19回ベスト・ファーザー賞in関西」の芸能部門を受賞し、大阪市内で行われた授賞式に出席した。

前田は漫才コンビ「海原やすよ・ともこ」のともこ（54）と06年に結婚し一男一女の父。授賞式では「ずっと欲しかった賞をですね、ようやく頂く事ができまして、たくさんのベストファーザーの皆さんの仲間入りを果たすことができました」などとあいさつした。

その後、前田は囲み取材にも応じ、後輩で前日5月31日にラストライブを行った「嵐」についてもコメントした。

自身は「行きたかったんですけど、別の仕事が入っちゃって行けなかった」と残念そうにしながら「ただ、ちゃんとファンの子のためにケジメをつけてしっかり終わりにする、僕ら（男闘呼組）もそうだったけど、僕らは30年かかりましたけど、ちゃんと終わりを迎えることができて良かったんじゃないかな。お疲れ様でした、という思いですかね」などとねぎらった。

男闘呼組は85年に結成し絶大な人気を誇りながら93年に活動休止。23年に「THE LAST LIVE」を行った経緯があった。

同賞は他に文化部門でミュージシャンのMIYAVI（44）、メディァ部門には元フジテレビでフリーの田中大貴アナ（46）らも受賞した。