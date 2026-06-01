「Iカップの超新星」の愛称で知られる、グラビアアイドルの山田あいさんのSPA!デジタル写真集「山田あい 炸裂ゴージャスボディ」がリリース。誌面カットが公開されました。



【写真】エキゾチックな横顔も美しい山田あいさん

撮影テーマはギャルコーデ。一度見たら忘れられない彼女のカラダを、挑発的な衣装やIカップバストが今にもこぼれそうな大胆なポージングで存分に披露しています。表紙は、Iカップのバストトップ付近をかろうじて隠した超過激ショット。豊満なバストに比べてあまりにもビキニトップの面積が小さく、そのアンバランスさに目が点となってしまいます。



また胸元が開いた変形水着にピンクのトレーニングウェアを羽織ったカット姿も披露。クールなスニーカーがワンポイントとなったM字開脚のセクシーカットは必見です。さらに自身の名前を模した「LOVE」の文字が光るブラックビキニで、長くすらりとしたっとしたプロポーションを魅せつけながら、ストロングポイントであるIカップバストのしっかり主張するという迫力カットも披露しています。（提供：週刊SPA!編集部 撮影：唐木貴央 ヘアメイク：新井祐美子 スタイリング：設楽和代）



【山田あいさんプロフィル】

やまだ・あい 2003年9月11日生まれ、東京都出身。身長160cm。T160B90（I）W60H90 Iカップの超新星として2024年12月にグラビアデビューし、一気に人気グラドルの地位を固めた。趣味は旅行、写真、調味料探し、ダーツ。ファースト写真集『Ohaa〜i』が発売中。公式Ｘ：＠yamadaaiii0911 公式Instagram：@_.yamada.aiii._