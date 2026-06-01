中国の若者がマッサージ・足つぼに熱中、市場規模が7000億元超

2025年の中国のマッサージ・足つぼ業界の市場規模は7000億元（約16兆4938億円）に達し、同じ年の新茶飲料市場の3749億元（8兆8336億円）や映画市場の518億元（1兆2205億円）を大きく上まわりました。その成長傾向はさらに強まっており、艾瑞諮詢（iResearch）は、2026年の中国のマッサージ・足つぼ市場規模は7300億元（17兆2007億円）を超え、利用者数は2億5000万人近くになると予測しています。これは、中国人の約5人に1人がマッサージ・足つぼを体験することを意味しています。

現在、マッサージ・足つぼはもはや古くて時代遅れの健康法ではなく、若者が熱中するストレス解消法へと変わりつつあります。大手マッサージ・足つぼチェーン店「華夏良子」のデータによると、20〜30歳の若者が最大の顧客層となっており、2000年代生まれも「足つぼ軍団」の仲間入りを果たしています。艾瑞諮詢のデータでも、2025年のマッサージ・足つぼ市場の主力は1990年代生まれで、その割合は38．7％に達し、2000年代生まれの割合も14．8％となっています。

同時に、足つぼ業界は価格帯に応じた多様化も急速に進み、低価格帯から高級路線まで幅広い価格帯で一斉に広がっています。

低価格帯の王者「鄭遠元足療」は「フットケア業界のミーシュー（MIXUE）」と呼ばれ、49元（約1155円）からフットケアや足つぼマッサージが受けられ、チェーン店舗数はすでに9418店に達しています。中・高級価格帯の大手チェーン店「華夏良子」は全国に400店舗以上を構え、169元（約3982円）の基本コースと549元（約1万2935円）の全身マッサージを提供しています。その事業はすでにドイツ、米国、カナダなど海外市場にも拡大しており、これまでの累計利用者数は3億人を超え、年間では5000万人、1日当たり13万人が利用しています。さらに、高級感のある人気店「曲水蘭亭」や「有馬空間」では、1人当たりの利用単価は1000元（約2万3562円）以上と高額ですが、多くのインフルエンサーやホワイトカラー層を魅了し、リラクセーション、ヘルスケアー、社交、写真映えスポット巡りを兼ね備えた、若者の新たなお気に入りスポットとなっています。（提供/CGTN Japanese）