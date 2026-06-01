「紀ノ国屋」人気保冷バッグに新作登場へ！ 表裏でデザインが異なる全10色
「紀ノ国屋」は、6月10日（水）から、持ち歩きに便利な人気商品「まとまる保冷バッグ」の新デザインを、全国の店舗で発売。公式オンラインストアでは6月9日（火）20時00分から展開される。
【写真】迷う〜！ 日本の伝統色をベースにしたカラー展開
■機能性も抜群！
今回発売される「まとまる保冷バッグプリント」は、表面におなじみのロゴ、裏面に「紀ノ国屋」のプライベートブランド商品をモチーフにしたイラスト柄をプリントした、表裏で異なるデザインが楽しめるバッグ。
ラインナップには、華やか色彩の「サクラ」をはじめ、「アマイロ」や「ツツジ」、「ナカベニ」、「コンジョウ」、「アオフジ」、「ソライロ」、「カワクサ」、「シラハナ」、「スミ」といった日本の伝統色をベースにしたカラー名の全10色が用意される。
いずれも、軽くてかさばらず、付属のゴムバンドでコンパクトにまとめられるのが魅力。見た目以上に収納力があるほか、保冷効果を高めるファスナーや便利な内側のメッシュポケットも付き、機能性とデザイン性を兼ね備えたアイテムとなっている。
【写真】迷う〜！ 日本の伝統色をベースにしたカラー展開
■機能性も抜群！
今回発売される「まとまる保冷バッグプリント」は、表面におなじみのロゴ、裏面に「紀ノ国屋」のプライベートブランド商品をモチーフにしたイラスト柄をプリントした、表裏で異なるデザインが楽しめるバッグ。
いずれも、軽くてかさばらず、付属のゴムバンドでコンパクトにまとめられるのが魅力。見た目以上に収納力があるほか、保冷効果を高めるファスナーや便利な内側のメッシュポケットも付き、機能性とデザイン性を兼ね備えたアイテムとなっている。