カンテレ系「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（月〜金曜・後１時５０分）は１日の放送で、５月３１日に行われた嵐のラストツアー「Ｗｅ ａｒｅ ＡＲＡＳＨＩ」（東京ドーム）のファイナル公演について特集した。大のジャニーズ・ファンと公言する同番組ＭＣの青木源太アナウンサーが、嵐への熱すぎる思いを語った。

思い出の１曲を問われた青木アナは、「Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ」のカップリング曲「Ｓｔｉｌｌ．．．」と即答。「前向きな別れを歌った曲で、自分は日本テレビを退社したときに、退社すること自体に迷いはなかったんですけど、アナウンサーの仲間と別れることにセンチメンタルな後ろ髪を引かれる思いがあって。その思いを『Ｓｔｉｌｌ．．．』を聞きながら自分を慰めていました」と明かした。

また、「嵐にしやがれ」での共演を振り返り、「嵐の皆さんと１対５でイントロ対決をやったんです、事務所全体の曲で。それで私が勝利を収めたことで、私はアナウンサーとして嵐ファンの皆さんに存在を知ってもらったんですね。それが自分の中で１つのきっかけにもなっていて、そういった意味でも嵐の皆さんと嵐ファンのみなさんにすごく感謝している」とエピソードを披露した。

さらに、「武田鉄矢さんが坂本龍馬を評して言っていたのは、幕末に坂本龍馬は活躍したけれど、それ以上にすごいことは明治維新から１５０年経ってもいろんな人に飯を食わしていることだと言っていた。だから、嵐のみなさんのおかげで仕事ができている人がすごくたくさんいると思う」と熱弁。これにはハイヒール・リンゴも「また熱くなってきたやんか！坂本龍馬って言い出した」とつっこむなど、青木アナの止まらない“嵐愛”にスタジオが笑いに包まれた。