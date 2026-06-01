サッカー日本代表、W杯前最後の試合は小川航基のゴールでアイスランドに勝利！森保監督「我々の戦いに共感・共鳴していただければ」

開幕まで10日と間近に迫ったFIFAワールドカップ。

北中米ワールドカップの耳寄り情報をお届けしていきます。

5月31日夜、「森保ジャパン」がワールドカップ前の国内最終戦、アイスランドとの国際親善試合に臨みました。

6万人を超すサポーターからの大声援を受け、立ち上がりから日本がアイスランドを攻め立てました。

左サイド、久保建英選手（24）との連携で抜け出した中村敬斗選手（25）がシュートを放ちますが、わずかに枠を捉えきれませんでした。

前半14分には、この試合限定での出場となった吉田麻也選手（37）が、両チームの選手たちによる花道を通り、途中交代。

前回大会のキャプテンから遠藤航選手（33）にキャプテンマークが手渡されました。

日本はその後も、けがから復帰した冨安健洋選手（27）がダイレクトでシュートを放ちますが、ゴールを奪えず0対0で前半を折り返しました。

後半に入ると、途中出場の長友佑都選手（39）がダイレクトでシュートを放つも、ここはキーパー正面。

日本は立て続けにチャンスを作りますが、得点を奪えませんでした。

それでも後半42分、菅原由勢選手（25）のクロスから、オランダリーグで活躍する小川航基選手（28）が決勝ゴール。

日本が本番前最後の強化試合を勝利で終えました。

決勝ゴール・小川航基選手：

W杯に向けて全員で（優勝を）取りに行くと。そういうものがないと本当にいけないと心の底から思ってるし、国民のパワーを力に変えて本大会を迎えたいと思います。

5度目のW杯へ・長友佑都選手（39）：

結果を残すことを期待してくれているんだなと感じたので、その期待にしっかりと応えられるよう、強い気持ちで戦ってきます。

そして、サポーターの前で森保一監督（57）が決意を語りました。

森保一監督：

この国立競技場が青色、日本のカラー、ユニホームで染まって、我々のモチベーションは上がりました。我々はW杯に向けて優勝を目指して、いい準備をして世界に挑みたいと思っています。日本一丸のエールを送っていただければ、目標を達成できると信じております。我々の戦いに共感・共鳴していただければと思います。大和魂を持って、日本人の誇りを持って、世界に挑みたいと思います。日本一丸の共闘、よろしくお願いします。